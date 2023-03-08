Мир 08 марта 2023, 08:47 Финны столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с Россией Yle: жители востока Финляндии столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с РФ Unsplash

Читать 360tv в

Жители востока Финляндии пострадали от закрытия границы с Россией, отметило финское издание Yle. Журналисты портала сравнили нынешние события с тем, что происходило после разрыва связей с Россией в 1918 году. Тогда, как и сейчас, это понравилось далеко не всем жителям Финляндии, говорится в материале.

Больше 100 лет назад жители приграничных районов протестовали против закрытия границы — оно мешало их деловой и личной жизни. Приостановились торговля и культурное сотрудничество, оборвались контакты с друзьями и родственниками.

Реклама

«Сейчас многие жители юго-восточной Финляндии проходят через те же переживания. Желание съездить в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться никуда не исчезло», — заметили авторы.

Реклама

Летом 2022 года Финляндия решила усилить охрану на границе с Россией. В феврале началось строительство 200-километрового защитного заграждения. В России к этому отнеслись с иронией.