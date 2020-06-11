Финны сохранят ограничения на границе с РФ до середины июля

«Ограничение на приграничное движение будет продолжаться на внешней границе, то есть на российской границе, и для тех, кто прибывает из третьих стран, до 14 июля», — цитирует сообщение финского кабмина «ФедералПресс».

По данным издания, правительство разрешило с 15 июня туризм в страны Прибалтики, а также в Исландию, Норвегию и Данию.