Финны собрали рекордное число жира от рождественских окороков. И не просто так

В Финляндии завершился очередной ежегодный сбор жира от рождественских окороков. Жир отправят на переработку для производства дизельного топлива. В рамках кампании «Трюк с ветчиной» в этот раз удалось собрать рекордный объем отходов — 55 тонн жира.

К кампании по сбору жира от традиционных рождественских окороков в этот раз присоединилось 240 тысяч финских семей, что на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. Это стало рекордом, сообщается на официальном сайте кампании.

Кампания «Трюк с ветчиной» проводится в стране с 2015 года. Все жиры, образующиеся при жарке, можно сдать в специальных пунктах, откуда их отправляют для переработки. Финнов просят не сливать жиры в унитаз, а собрать в картонную коробку, дать ему свернуться в прохладном месте и сдать в ближайший пункт приема. Принимают жир ветчины, индейки и рыбы.

Собранных в этом году отходов хватит для производства дизеля в количестве, которого будет достаточно, чтобы 17 раз проехать на автомобиле вокруг Земли.

Жители Подмосковья ранее сдали на переработку более 42 тысяч новогодних елок. Деревья в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке» отправляют на переработку и используют для восстановления хвойного фонда.