Мир 23 июля 2023, 03:36 Финны пожаловались на закрытие границы с Россией Ilta-Sanomat: финская аутлет-деревня Zsar разорилась без российских туристов РИА «Новости»

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Финская аутлет-деревня Zsar, которая находится недалеко от пограничного пропуска Ваалимаа, стала буквально «призраком» из-за отсутствия гостей из России. Об этом написала газета Ilta-Sanomat.

В материале отмечено, что здесь совсем нет посетителей и лишь изредка можно услышать гул проезжающих машин. Такая картина стала наблюдаться с декабря прошлого года.

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По словам менеджера по недвижимости Микко Томминена, работающего в комплексе с 2019 года, ситуация стала негативной как для акционеров, так и местного муниципалитета.

«В торговом комплексе работало очень много местных жителей, а здесь, в Виролахти, вообще не так много рабочих мест. Кому-то пришлось перейти в другие магазины того же бренда, а кто-то вообще лишился заработка», — пожаловался он.

Менеджер вспомнил, как в торговый комплекс часто приезжали самые обычные россияне, а сейчас их отсутствие схоже со «смертельным ударом».

Финские власти ужесточили въезд в страну бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости из России. Теперь россияне будут указывать причину, по которой им необходимо лично присутствовать в стране.