Мир 20 июля 2023, 02:44 Финны осудили российские СМИ за «игнорирование» визита Байдена в Финляндию Ilta-Sanomat: СМИ России недостаточно осветили визит президента США в Финляндию РИА «Новости»

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Финская газета Ilta-Sanomat выразила возмущение по поводу публикаций российских СМИ, посвященных визиту президента США Джо Байдена в Хельсинки. По мнению местных журналистов, коллеги из России недостаточно осветили эту тему.

«Россия оставила без внимания визит самого влиятельного человека в мире в соседнюю Финляндию. О чем это говорит?» — написал обозреватель Петри Сеппя.

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Он предположил, что таким образом Москва решила якобы намеренно сигнализировать Хельсинкам о своем равнодушии.

Доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере Ринна Куллаа объяснила такую реакцию резким ухудшением отношений между Россией и Финляндией. А директор Александровского института при Хельсинкском университете даже не исключила в своих прогнозах «возможных ответных мер Москвы в будущем».

Профессор международной политики Хельсинкского университета Туомас Форсберг обратила внимание, что российская пресса больше следила за саммитом НАТО, который состоялся ранее в Вильнюсе.

Финляндия решила отозвать согласие на работу Генерального консульства России в городе Турку с 1 октября. По данным пресс-службы президента страны Саули Ниинисте, послу России в МИД Финляндии уже объявили об этом решении.