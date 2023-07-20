20 июля 2023, 02:44
Финны осудили российские СМИ за «игнорирование» визита Байдена в Финляндию
Ilta-Sanomat: СМИ России недостаточно осветили визит президента США в Финляндию
Финская газета Ilta-Sanomat выразила возмущение по поводу публикаций российских СМИ, посвященных визиту президента США Джо Байдена в Хельсинки. По мнению местных журналистов, коллеги из России недостаточно осветили эту тему.
«Россия оставила без внимания визит самого влиятельного человека в мире в соседнюю Финляндию. О чем это говорит?» — написал обозреватель Петри Сеппя.
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Он предположил, что таким образом Москва решила якобы намеренно сигнализировать Хельсинкам о своем равнодушии.
Доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере Ринна Куллаа объяснила такую реакцию резким ухудшением отношений между Россией и Финляндией. А директор Александровского института при Хельсинкском университете даже не исключила в своих прогнозах «возможных ответных мер Москвы в будущем».
Профессор международной политики Хельсинкского университета Туомас Форсберг обратила внимание, что российская пресса больше следила за саммитом НАТО, который состоялся ранее в Вильнюсе.
Финляндия решила отозвать согласие на работу Генерального консульства России в городе Турку с 1 октября. По данным пресс-службы президента страны Саули Ниинисте, послу России в МИД Финляндии уже объявили об этом решении.
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