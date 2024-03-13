Мир 13 марта 2024, 19:18 Финны начали массово увольняться из армии Verkkouutiset: конфликт на Украине привел к массовому увольнению финнов из армии IMAGO / Jouni Porsanger / Global Look Press

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Конфликт на Украине повлиял на массовые увольнения, которые наблюдаются в последнее время в финской армии. Об этом сообщило издание Verkkouutiset.

Выход из резерва — подача заявки о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки — стал очень распространенным явлением в Финляндии, отметили авторы материала.

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Тенденция к росту подачи заявок появилась после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва.

По данным издания, конфликт на Украине также вызвал рост желающих уволиться из армии. В Центре прохождения альтернативной гражданской службы исторический рекорд зафиксировали в 2022 году, когда из резерва вышли 3800 финнов. В нынешнем году поступило 1700 заявлений, из которых 1400 только за февраль.

В начале февраля оружейные заводы провели крупные забастовки в Финляндии.