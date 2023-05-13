Мир 13 мая 2023, 17:09 Финнов начали лишать виз при въезде в Россию Helsingin Sanomat: Россия аннулирует визы пересекающим границу из-за бензина финнам Пресс-служба пограничного управления ФСБ России

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Российские пограничники аннулировали визы у жителей Финляндии, которые ехали в страну, чтобы запастись бензином и другими товарами. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Чаще всего визы аннулировали на пропускном пункте «Ваалимаа». По данным издания, уже развернули десятки граждан Финляндии.

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«Я ненавижу то, что не могу теперь заправиться дешевым топливом. Виза была двухлетняя, и можно было пользоваться ею еще в течение года. Для пенсионера было довольно приятно экономить, поездки были как хобби», — рассказал один из шопинг-туристов газете.

Ограничений с пересечением границы нет только у тех, кто имеет двойное гражданство России и Финляндии.

У пограничников также возникли вопросы к оформившим въездные документы в финской брокерской компании в Москве, так как эти визы предусматривают деловые визиты в страну, а не туристические, уточнил «Царьград».