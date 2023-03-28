Мир 28 марта 2023, 08:17 Финнов испугало вступление их страны в НАТО Депутат Кочиш: финны опасаются эксплуатации их страны США после вступления в НАТО Unsplash

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Жители Финляндии испытывают опасения, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть нейтральной и мирной, заявил глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш. По его словам, еще один страх финнов связан с США и необходимостью отстаивания их антироссийских интересов, сообщило РИА «Новости».

Днем ранее, 27 марта, парламент Венгрии проголосовал за ратификацию членства Финляндии в НАТО. Решение по Швеции будут принимать позже.

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Кочиш отметил, что в минувшие выходные получил много электронных писем из Финляндии, в которых многие политики и граждане этой страны поделились озабоченностью по поводу вступления в блок. Он пояснил, что участок границы Финляндии и России составляет порядка 1300 километров. И финны опасаются, что после того, как их государство попадет в альянс, эта зона может превратиться в очаг вооруженных конфликтов.

Депутат добавил, что у жителей Финляндии также есть опасения из-за того, что США начнут эксплуатировать страну и финских солдат для отстаивания своих интересов против России.

«Это серьезные претензии. <…> Мы понимаем высказанные опасения и даже частично с ними согласны, но уже слишком поздно обсуждать их», — заключил Кочиш.