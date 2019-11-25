Finnair устроила забастовку и отменила все рейсы в Россию

Компания Finnair решила изменить маршруты полетов в Тель‐Авив из‐за ситуации в Сирии Подробнее

«Из-за „забастовки солидарности“ мы вынуждены отменить большинство наших рейсов в понедельник, 25 ноября.

Мы приносим извинения за неудобства и причиненный вам вред», — говорится в сообщении авиакомпании. Пассажиров нескольких рейсов, которые перевозчик все же планирует осуществить в день старта забастовки, предупредили, что на борту самолетов не будет питания. Так же людям посоветовали не брать с собой багаж.

Помимо Finnair почтальонов Финляндии также поддержали работники железнодорожного транспорта, моряки, представители различных сфер а также энергетики. Власти ожидают серьезных перебоев в работе общественного транспорта Хельсинки. В рейсы 25 ноября не выйдут несколько паромов, которые курсируют между Финляндией, Швецией и Эстонией.