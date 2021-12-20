Финн взорвал свой Tesla Model 3 с манекеном Маска внутри. Видео

В Финляндии владелец взорвал Tesla Model 3, посадив внутрь самодельный манекен главы компании-производителя электрокаров Илона Маска. Избавиться от авто мужчина решил из-за его дорогого ремонта.

Во время поездки бортовой компьютер выдал информацию о неисправности, сообщил Insideevs. Водителю пришлось вызвать эвакуатор, чтобы добраться до сервисного центра.

Оказалось, что у Tesla Model 3 сломалась аккумуляторная батарея. Гарантия на машину уже кончилась — электрокар был старше восьми лет. Специалисты оценили замену детали приблизительно в 20 тысяч евро.

Стоимость ремонта водителя расстроила. Вместе того, чтобы отдать такую сумму, он решил избавиться от Tesla. Процесс сняли на видео и опубликовали в Сети авторы YouTube-канала Pommijätkät.

Tesla Model 3 взорвали в заброшенном карьере при помощи детонаторов и 30 килограммов взрывчатки. В салон усадили манекен, изображавший владельца Tesla. Авто было полностью уничтожено.