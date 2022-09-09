Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону | 360°

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Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону

Yle: власти Финляндии закрыли для СМИ пограничную с Россией зону

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Власти Финляндии закрыли для международных и финских СМИ пограничную зону на границе с Россией. Это связано с безопасностью на фоне спецоперации на Украине, заявил порталу телерадиовещания Yle заместитель командира пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Также запрет на въезд СМИ в приграничье связали с заявкой Финляндии на вступление в НАТО.

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«Теперь визитов больше не будет. Мы будем поддерживать безопасность пограничной зоны», — сообщил Луккари.

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Финские и международные СМИ активизировались на границе с Россией после начала конфликта на Украине. Журналистов интересовала повседневная жизнь людей на приграничных территориях и организация пограничного контроля.

Власти Финляндии твердо намерены продолжать укреплять государственную границу с Россией. Таким образом страна готовится к возможным угрозам в будущем, заявила премьер-министр Санна Марин.

Финляндия

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