Мир 31 июля 2023, 16:43 Финляндию уличили в курсе на конфронтацию с Россией Секретарь СБ Патрушев заявил, что Финляндия сознательно идет на конфронтацию с Россией Unsplash

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Курируемые США нынешние власти Финляндии сознательно взяли курс на конфронтацию с Россией, забыв уроки прошлого. Об этом на совещании по обеспечению безопасности Карелии заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, его слова привело РИА «Новости».

Патрушев напомнил, что финские солдаты во время Второй мировой войны оказывали пособничество Германии и отличались жестокостью в расправах над мирным населением и военнослужащими.

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«Текущая политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией, установившиеся после разгрома Германии. Оно взяло курс на конфронтацию с нашей страной. Уроки прошлого, видимо, не усвоены», — сказал он.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что после успешного завершения специальной операции ситуация вернется на круги своя, как уже было в 1945 году.

Ранее финские СМИ предрекли стране проблемы в будущем из-за решения вступить в состав НАТО.