Мир 07 апреля 2023, 06:33 Финляндию шокирует осознание последствий вступления в НАТО — журналист Девлин American Conservative: Финляндии придется принять участие в войнах НАТО РИА «Новости»

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Власти Финляндии отпраздновали вступление в НАТО, однако скоро они осознают последствия этого решения и будут шокированы. Теперь этой стране придется принимать участие в будущих войнах, развязанных альянсом, предупредил обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.

«Поздравляю, Финляндия стала 31-м членом НАТО. Представьте их шок, когда они осознают, что членство означает участие в войнах по выбору НАТО», — заявил он.

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Журналист назвал решение подать заявку рефлекторным ответом на начало спецоперации. Власти Финляндии опасались, что их страна тоже может стать полем боя. Идею поддержали 80% финнов. Однако, предупредил Брэдли Девлин, это стоило им нейтралитета, который в течение многих десятилетий помогал государству, гарантировал его суверенитет и свободу.

Опасения страны он посчитал беспочвенными, ведь отношения России с Украиной не такие, как с Финляндией. Между правительствами не осталось территориальных споров после Первой и Второй мировых войн. Став членом НАТО Финляндия, по мнению автора статьи, добилась обратного — открыла еще один рубеж для взаимной эскалации.

На встрече министров иностранных дел в Брюсселе НАТО официально объявил о принятии Финляндии. Заявку Швеции из-за позиции Турции оставили без одобрения.