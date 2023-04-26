Мир 26 апреля 2023, 09:02 Финляндию предупредили об ответе за арест недвижимости России МИД России предупредил Финляндию об ответных мерах за арест российской недвижимости Unsplash

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МИД России предупредил Финляндию о вероятных ответных мерах на арест российской недвижимости в стране. Об этом ведомство сообщило РИА «Новости».

«Россия будет вынуждена принять ответные меры, если финская сторона откажется пойти на урегулирование ситуации», — заявили в ведомстве.

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В МИД подчеркнули, что финские власти обосновали свое решение необходимостью проверки активов в свете исполнения санкционного законодательства Евросоюза. Недвижимостью владеет Российский центр науки и культуры.

«Судебные приставы уведомили РЦНК о наложении ограничений на любые действия с указанной недвижимостью. Речь идет о семи квартирах в Хельсинки и земельном участке, на котором расположено служебное здание», — добавили в МИД.

Площадь квартир составляет от 36 до 175 квадратных метров, их стоимость оценивается в 1,4 миллиона евро.

Ранее стало известно, что финские судебные приставы арестовали здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки.