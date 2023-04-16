Мир 16 апреля 2023, 13:39 Финляндию предостерегли от нарушения договора с Россией Депутат Новиков: Россия ответит Финляндии на демилитаризацию Аландских островов РИА «Новости»

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Россия даст свой ответ Финляндии в случае отмены договора по демилитаризации Аландских островов. Об этом Lenta.ru сообщил депутат Государственной думы Дмитрий Новиков.

По его словам, разговоры о возможном дезавуировании отдельных международных договоров в свете вступления Финляндии в НАТО являются крайне негативным фактором.

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«Россия окажется вынуждена усиливать собственную безопасность, если такие решения будут приняты», — сказал парламентарий.

Новиков подчеркнул, что Россия перераспределит собственный военный контингент по территории и еще больше укрепит сотрудничество с Белоруссией в рамках Союзного государства.

«Россия по этой причине и выступала против членства Финляндии и Швеции в НАТО, потому что появятся дополнительные угрозы безопасности как в Европе, так и мире в целом», — заключил он.

Ранее стало известно, что власти Финляндии рассматривают вопрос о вероятной отмене соглашения с Россией по демилитаризации Аландских островов. Межгосударственный договор действует с 1856 года, напомнило радио Sputnik.