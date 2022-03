Рок-группа The Rasmus представит Финляндию на Евровидении-2022. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт конкурса.

Группа победила в национальном отборе. На Евровидении The Rasmus исполнят композицию Jezebel — «песню для сильных и независимых женщин, прокладывающих собственную дорогу».

Финская группа The Rasmus существует уже более 30 лет. Одна из их самых популярных песен — In the Shadows — собрала более 100 миллионов прослушиваний на Spotify.

Евровидение в 2022 году пройдет с 10 по 14 мая. Россия в нем принимать участия не будет. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (EBU), опубликованном на сайте конкурса. В организации считают, что в связи с «беспрецедентным кризисом на Украине» участие российских артистов в конкурсе нанесло бы ущерб его репутации. Такое решение приняли после того, как Финляндия, Швеция и Украина обратились к EBU с призывом отстранить Россию от участия в конкурсе.