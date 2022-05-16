Финляндию и Швецию предупредили о ловушке, которая ждет их в НАТО

Соединенные Штаты Америки готовят ловушку для Швеции и Финляндии, желающих вступить в НАТО. Размещение стратегического вооружения альянса на территории этих скандинавских стран ухудшит ситуацию с безопасностью в Восточной Европе, считает директор европейского отдела Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. Его мнение опубликовано в газете Global Times.

Швеция, Финляндия и Россия не хотят усложнять обстановку в угоду американским амбициям, отметил эксперт. Эти государства настроены решать все вопросы путем переговоров.

«Это может добавить новую неопределенность в безопасность Европы, но это не означает, что на континенте будут новые военные конфликты. Россия может решить свои проблемы с этими двумя странами политическими способами, иначе они попадут в ловушку США, чтобы еще больше ухудшить ситуацию с безопасностью Европы», — отметил китайский аналитик.

Однако вступление Швеции и Финляндии в НАТО еще больше нарушит баланс между Североатлантическим альянсом и Россией, подчеркнул китайский эксперт. Цуй Хунцзянь отметил, что, несмотря на решение этих скандинавских стран вступить в НАТО, Россия намерена решать все вопросы дипломатическим путем.