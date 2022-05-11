Финляндия заморозила счета Faberlic и арестовала имущество главреда «МК»

В рамках антироссийских санкций Финляндия заморозила счета компании Faberlic и арестовала имущество главреда «Московского комсомольца» Павла Гусева. Об этом со ссылкой на Управление по взысканию долгов сообщила газета Helsingin Sanomat.

Счета косметической компании арестовали из-за того, что еще в феврале ее владелец Алексей Нечаев попал под санкции Евросоюза, будучи депутатом Госдумы. Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на Faberlic и арестовал средства на счете компании в финском банке 4 мая. Компания не сможет произвести оплату четырем местным организациям. Суммы небольшие — всего несколько сотен евро. Автор статьи предположил, что это гонорар сетевых маркетологов.

«Безумие заключается в том, что единственная цель наказания — это мы, которые когда-то легально и официально оказывали услуги компании, которая теперь попала под санкции», — сказал Тапио Риихинена, компания которого представляла косметический бренд в Финляндии.

Кроме того, в конце апреля были заморожены два объекта, наполовину принадлежащие главному редактору и владельцу «Московского комсомольца» Павлу Гусеву. Это первое вмешательство в собственность человека из списка ЕС из-за распространения пропаганды.