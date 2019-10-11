Финляндия заморозила экспорт оружия в Турцию

По данным издания, заявление премьер-министра не говорит о том, что поставки оружия прекратятся сразу же, так как на исполнение уже достигнутых соглашений уходит от трех до четырех лет. Судьба этих договоров, по словам главы оборонного ведомства Финляндии Антти Кайкконена, будет рассматриваться отдельно.

«Военные действия могут привести к появлению новых беженцев, стремящихся покинуть регион. Нам важно подготовиться к этому также на уровне ЕС», — подчеркнул Ринне.