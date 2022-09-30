Финляндия закрыла въезд для туристов из России | 360°

Мир 30 сентября 2022, 01:23 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия закрыла въезд для туристов из России Правительство Финляндии закрыло границу для туристов из России РИА «Новости»

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Власти Финляндии объявили о закрытии границ страны для российских туристов. Они это сделали последними из приграничных с Россией стран Евросоюза.

«Правительство Финляндии издало постановление о существенном ограничении въезда российских туристов в Финляндию. Ограничения на въезд вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — сообщили на сайте правительства.

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Как пояснили власти страны, ограничения основываются на Шенгенском кодексе о границах. В одной из статей документа сказано, что для для въезда граждан третьих стран требуется, чтобы они не рассматривались как угроза государственной политике, внутренней безопасности, здоровью населения или международным отношениям.

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«Правительство считает, что российская мобилизация и быстро растущий объем туристов, прибывающих в Финляндию и следующих транзитом через Финляндию, ставят под угрозу международное положение Финляндии и международные отношения», — отметили авторы уведомления.

Кабмин уточнил, что ограничения касаются не только въезда в страну, но и проезда через Финляндию в другие страны. Ранее границы для россиян закрыли Польша, Литва, Латвия и Эстония.

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