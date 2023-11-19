19 ноября 2023, 04:04
Финляндия закрыла пятый КПП на границе с Россией
Yle: Финляндия на ночь закрыла КПП Вартиус на границе с Россией
Вечером 18 ноября власти Финляндии временно закрыли еще один пункт пропуска на границе с Россией. КПП Вартиус оказался перегружен, в субботу туда прибыло 67 просителей убежища, сообщило издание Yle.
Вартиус ближе всего находится к пункту Ниирала, который Финляндия закрыла накануне, расстояние между ними 900 километров. В ночь на 18 ноября власти северной страны закрыли четыре самых популярных КПП на границе с Россией: в Иматре, Ниирале, Нуйямаа, Ваалимаа. Через Вартиус за сутки прошел 41 проситель убежища.
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Финские СМИ сообщили, что на границе скопились группы беженцев, у которых проблемы с документами. Финские пограничники пытаются развернуть их в сторону России.
Беженцы из Сирии, Сомали, Ирака и других стран прибывают на пропускные пункты на границе Финляндии и России на самокатах и скутерах. Российская сторона досматривает иностранцев и допускает до финского КПП.
Финляндия
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