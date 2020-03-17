Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса
Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией будет закрыто с 19 марта из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на финского оператора железных дорог VR.
По данным сайта «Аргументы и факты», грузовых перевозок ограничения не коснутся. Пассажирские же будут приостановлены, по меньшей мере, до 13 апреля.
Последний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится 18 марта в 19:00 или 20:00 по московскому времени, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки — в 20:30 в этот же день.