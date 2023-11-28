Мир 28 ноября 2023, 17:53 Финляндия закроет все пункты пропуска на границе с Россией до 13 декабря МВД Финляндии сообщило о закрытии всех КПП на границе с Россией IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Правительство Финляндии до 13 декабря закроет все пункты пропуска на границе с Россией для лиц, ищущих убежище. Об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо, чьи слова привело издание Yle.

КПП прекратят работать с 30 ноября. Пересечь границу смогут только грузовые машины. Подать прошение о предоставлении убежища можно будет в портах и аэропортах Финляндии. При необходимости ограничения продлят еще на две недели.

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В ноября финский кабмин решил закрыть семь из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. КПП не будут работать до 23 декабря.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее заявил, что такой шаг правительства Финляндии обернется для него большими проблемами. Опуская железный занавес, финское руководство наказывает прежде всего своих граждан.

Категоричность политиков Финляндии и выбранный ими курс не устроили население страны. Жители городов вышли на митинги против закрытия границы с РФ, сообщили «Известия».