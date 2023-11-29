Мир 29 ноября 2023, 11:55 Финляндия закроет все КПП на границе с РФ до 13 декабря

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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о скором закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Беженцы не смогут попасть в европейское государство с 30 ноября по 13 декабря. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на сайт Yle.

Политический деятель объяснил соответствующее решение увеличением числа просителей убежища из Афганистана, Марокко, Кении, Сирии и других стран.

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При этом глава МВД Финляндии Мари Рантанен отметила, что прием заявлений от беженцев продолжат вести в аэропортах и морских портах, добавил «Ридус».