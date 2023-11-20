Мир 20 ноября 2023, 11:48 Финляндия закроет оставшиеся КПП на границе с Россией Финляндия заявила о готовности закрыть 4 оставшихся КПП на границе с РФ РИА «Новости»

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Руководство Финляндии заявило о готовности закрыть четыре оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Россией. Решение может вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября. Об этом сообщило издание IltaLehti.

В пятницу, 17 ноября, финские власти заявили о закрытии четырех из восьми КПП, они находились на юго-востоке государства. Ожидается, что их полностью ликвидируют до 18 февраля следующего года. Оставшиеся контрольно-пропускные пункты расположены на севере Финляндии.

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РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Хельсинки сообщило, что решение о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы с Финляндией вызвало беспокойство. Россия намерена проработать ответные меры.

Ранее Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с РФ. Власти страны объяснили данное решение большим потоком беженцев, просивших убежища. На следующий день «Вартиус» открыли, однако там пограничники начали возводить барьер. На помощь им пришли военные.