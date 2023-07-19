19 июля 2023, 17:31
Финляндия закроет генконсульство России в Турку
Финляндия отзовет согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября
Финляндия с 1 октября отзовет согласие на работу Генерального консульства России в городе Турку. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Саули Ниинисте.
«Министерский комитет правительства по политике безопасности и иностранным делам в качестве контрмеры с 1 октября 2023 года аннулирует лицензию Генерального консульства России в Турку», — указали в заявлении.
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В тексте документа отметили, что послу России в МИД Финляндии уже объявили об этом решении. Кроме того, на встрече президента и комитета обсуждали юридический статус Аландских островов и российское консульство в Мариехамне.
В начале июля Россия в качестве зеркальных мер на конфронтационную политику Финляндии объявила о высылке девяти дипломатов республики. Кроме того, с 1 октября в Санкт-Петербурге закроется Генеральное консульство Финляндии.
Ранее Ниинисте заявил, что уход иностранных компаний с российского рынка оказался бесполезным, писал RT.
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