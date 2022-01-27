Финляндия заявила о неготовности вступать в НАТО

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна пока не готова вступить в НАТО, однако не исключает, что может присоединиться к альянсу позже. Об этом написала газета El Pais.

Главной и основной структурой безопасности для страны в парламенте Финляндии по-прежнему считают Евросоюз.

«Важно, чтобы ЕС был сплочен, чтобы дать убедительный ответ, если Россия пройдет дальше со своей агрессией против Украины», — процитировал сайт «Аргументы и факты» слова политика.

Ранее глава МИД страны Пекка Хаависто говорил о том, что Финляндия не собирается вступать в НАТО. По его словам, политика безопасности страны остается неизменной.