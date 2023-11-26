Мир 26 ноября 2023, 17:17 Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией Глава правительства Финляндии: страна готова закрыть все КПП на границе с РФ IMAGO / Emmi Korhonen / Global Look Press

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Власти Финляндии готовы пойти на то, чтобы закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией, заявил в интервью радио Suomi глава правительства страны Петтери Орпо. По его словам, меру реализуют при условии продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран, сообщило РИА «Новости».

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты», — подчеркнул Орпо.

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При таком сценарии, по словам политика, прием запросов на убежище сосредоточат в другом месте, кроме восточной границы.

«Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или [морских] портах, но не на восточной границе», — пояснил Орпо.

Ранее финские власти закрыли семь из восьми пограничных переходов на сухопутной границе между Финляндией и Россией. Причиной назвали неконтролируемое прибытие граждан третьих стран. Мера по закрытию КПП будет действовать до 23 декабря этого года.

В минувшую пятницу, 24 ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области, где сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы пересечь российско-финскую границу, удалось стабилизировать.

По его данным, 55 человек перевезут оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией — МАПП «Лотта» в Кольском районе. Еще около 200 иностранцев отправили на автобусах в Петербург, так как они решили остаться в России. Все необходимые документы и разрешения у них имеются.