Финляндия заявила о готовности обсуждать вопрос о членстве в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность обсуждать вступление в НАТО. Также, по его словам, страна активизируют оборонное сотрудничество с США.

«У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом», — заявил Ниинисте в интервью телеканалу Fox. Его слова привело РИА «Новости».

Президент Финляндии встретился с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме в пятницу, отметило агентство Reuters. После встречи Ниинисте заявил, что они договорились активизировать сотрудничество в области обороны. По словам лидера Финляндии, страна соответствует критериям членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО договорился расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией. По его словам, эти страны будут принимать участие во всех встречах НАТО.

При этом отказ Украине и Грузии в приеме в блок канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением. Возможное вступление этих стран и в Евросоюз он тоже отверг, указав на необходимость остановить конфликт.