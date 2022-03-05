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    05 марта 2022, 03:10

    Финляндия заявила о готовности обсуждать вопрос о членстве в НАТО

    Президент Финляндии Ниинисте заявил о готовности обсуждать вступление страны в НАТО

    Валерия Шафирко

    Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил готовность обсуждать вступление в НАТО. Также, по его словам, страна активизируют оборонное сотрудничество с США.

    «У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом», — заявил Ниинисте в интервью телеканалу Fox. Его слова привело РИА «Новости».

    Президент Финляндии встретился с американским коллегой Джо Байденом в Белом доме в пятницу, отметило агентство Reuters. После встречи Ниинисте заявил, что они договорились активизировать сотрудничество в области обороны. По словам лидера Финляндии, страна соответствует критериям членства в Североатлантическом альянсе.

    Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что НАТО договорился расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией. По его словам, эти страны будут принимать участие во всех встречах НАТО.

    При этом отказ Украине и Грузии в приеме в блок канцлер Германии Олаф Шольц назвал правильным решением. Возможное вступление этих стран и в Евросоюз он тоже отверг, указав на необходимость остановить конфликт.