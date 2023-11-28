Мир 28 ноября 2023, 16:07 Финляндия захотела ввести новые ограничения на границе с Россией Кабмин Финляндии примет решение о новых ограничениях на границе с РФ IMAGO/Jussi Nukari/globallookpress

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Финский кабинет министров примет решение о новых ограничениях на границе с Россией. Об это сообщила глава МВД Мари Рантанен, чьи слова привела телерадиовещательная компания Yle.

Деталей ограничений министр не раскрыла. По ее словам, решение о новых мерах на восточной границе примут 28 ноября.

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С 25-го числа последнего осеннего месяца на финско-российской границе остался единственный работающий четыре часа в сутки КПП «Райа-Йоосеппи — Лотта». С тех пор в Финляндию прибыл 61 проситель убежища.

Всего финские власти закрыли семь пропускных пунктов на границе с РФ. Решение приняли из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ беженцев из Сирии, Марокко и Индии.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ, сообщили «Известия». Такое решение обернется для финских властей большими проблемами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.