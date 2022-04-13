Финляндия совместно со Швецией намерена подать заявку на выступление в НАТО. Об этом сообщила шведская газета Expressen со ссылкой на источники. Финны задумались о вступлении в альянс на фоне ситуации на Украине.

«Согласно источникам Expressen, финская сторона выразила явное желание привлечь к себе Швецию, чтобы обе страны подали заявки на членство в НАТО вместе», — сказано в статье.

Как отмечается в материале, в среду, 13 апреля, финский премьер Санна Марин посетит Стокгольм. Там она намерена провести переговоры по вопросам безопасности со шведским коллегой Магдаленой Андерссон.

Марин отмечала, что спецоперация на Украине изменила отношения Москвы и Хельсинки коренным образом, заставив финскую сторону задуматься о вступлении в НАТО.

Финляндия намерена провести специальную процедуру, следует из данных финской газеты Iltalehti. Сначала комитет министров по внешней политике и политике безопасности проведут заседание, свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике они передадут парламенту. В документе будет сказано о решении руководства страны подать заявку в Североатлантический альянс, учитывая парламентское большинство. После этого эти данные поступят в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО с радостью будет видеть обе страны в своих рядах, а также обеспечит им возможность быстрого вступления, отметило РИА «Новости». Как рассчитывают в Брюсселе, это произойдет «в ближайшие месяцы и недели».

Военный эксперт Игорь Коротченко ранее заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО представляет опасность для России. Поэтому, по его мнению, государство разместит рядом с ними ядерное оружие.