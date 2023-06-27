Мир 27 июня 2023, 21:46 Финляндия захотела ужесточить ограничения на въезд россиян Власти Финляндии планируют ужесточить ограничения на въезд граждан России Unsplash

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Правительство Финляндии планирует ужесточить ограничения на въезд в страну граждан России. Об этом сообщили власти по итогам совместного заседания президента и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.

«На встрече также рассматривался вопрос о поездках российских граждан в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны», — сказано в сообщении.

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Поездки россиян могут угрожать международным отношениям Финляндии, отметили в комитете и предложили ужесточить ограничения, не связанные с острой необходимостью. Кабмин не уточнил другие детали.

Финляндия намерена разместить камеры видеонаблюдения на территории строящегося забора на границе с Россией. Новый забор укрепят колючей проволокой и системой наблюдения, масштабом в «тысячи видеокамер».

Власти увеличили оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, а в апреле 2023 года ее приняли в альянс.