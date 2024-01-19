Мир 19 января 2024, 18:47 Финляндия захотела прекратить поставки гражданских боеприпасов в Россию МВД Финляндии предложило предотвращать экспорт гражданских боеприпасов в Россию

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МВД Финляндии предложило лицензировать экспорт гражданских боеприпасов, чтобы предотвратить их поставки в Россию. Об этом сообщили на сайте министерства.

«Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов», — указали в ведомстве.

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В МВД Финляндии уточнили, что цель инициативы — остановить поставки в Россию экспорт комплектующих для патронов, как предусматривают санкции Евросоюза. Если законопроект вступит в силу, для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить лицензию от Министерства внутренних дел.

В 2014 году Совет ЕС принял решение запретить продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию оружия и связанного с ним оборудования. В июне 2023 года в регламент внесли поправки, чтобы утвердить новые меры, которые будут препятствовать обходу антироссийских санкций. Изменить законодательство собирались до конца 2024 года.

Финляндия ранее закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока. Изначально КПП закрыли до 11 февраля, но позднее финские чиновники задумались о том, чтобы не возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов.