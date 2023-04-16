Мир 16 апреля 2023, 04:50 Финляндия захотела отменить мирный статус Аландских островов 150-летней давности Ilta-Sanomat: Финляндия поставила под вопрос договор с РФ о мире на Аландских островах Pixabay

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Финляндия засомневалась в актуальности договора с Россией о демилитаризации Аландских островов после вступления в НАТО. Указанная территория имеет статус демилитаризованной с 1856 года, отметило Ilta-Sanomat.

Этот статус неоднократно поддерживался различными соглашениями. Но сейчас, указывается в статье, ряд финских политиков поддержали идею о его отмене.

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«После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным», — написало издание.

На смене статуса островов настаивает бывший командующий Силами обороны — а нынче депутат заксобрания Ярмо Лиидберг. По его мнению, членство в НАТО может поставить под вопрос мирный статус островов. Его поддерживает экс-начальник разведки Сил обороны и новоизбранный депутат парламента от «Национальной коалиции» Пекка Товери. Он заявил, что Аландские острова надо ремилитаризировать из-за «агрессивной политики» России.

Власти островов не согласны с этим. Глава муниципалитета Вероникик Тернрос считает, что Аланды должны сохранить свой статус. В рамках НАТО могут существовать нейтральные территории, такие, как Шпицберген, уверены на островах.

Ранее на сайте гражданских инициатив Финляндии появилась петиция о закрытии российского консульства на Аландских островах. В МИД России в ответ на это выразили надежду, что страна все же сохранит мирный статус островов.