Финляндия захотела ограничить транзитный туризм для россиян

В Хельсинки намерились ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, выданным Финляндией. Об этом сказал глава консульской службы Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle, передали «Известия».

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — заявил он.

Транзитный туризм стал популярен у россиян после отмены прямого авиасообщения между Россией и Европой. В результате финский МИД остался недоволен, что путешественники из России просто используют Финляндию, чтобы через нее добираться в страны-курорты.

По словам Таннера, подобная мера является исключительно ответной. Кроме того, МИД Финляндии начал урезать число туристических виз.

Ранее в Хельсинки демонтировали подаренную СССР скульптуру «Мир во всем мире». Памятник на время переправили в Художественный музей Хельсинки.