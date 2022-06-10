Финляндия задумала построить заграждение на границе с Россией

Финские власти решили построить заграждения на границе с Россией. Так они намерены укрепить безопасность страны. О планах внести поправки к закону о пограничной службе сообщило МВД республики.

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе [с Россией]», — заявила министр внутренних дел страны Криста Микконен.

Она уточнила, что для выполнения этих целей пограничной службе выделят дополнительное финансирование. Возведение заграждений предусматривает проведение земляных и гидротехнических работ. Их строительство позволит властям осуществить поправки в закон о пограничной охране.

Как отметили в министерстве, нововведения помогут подготовить Финляндию у к борьбе с «угрозами гибридного характера». Речь идет, в частности, об использовании миграционного вопроса при оказании политического давления. После внесения поправок мигрантов будут принимать в республике централизовано. Для этого на границе откроют специальные пункты пропуска. При этом Микконен подчеркнула, что сейчас ситуация на финских границах спокойная.