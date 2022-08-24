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    24 августа 2022, 12:27

    Финляндия в составе НАТО станет объектом ответного удара в случае конфликта между РФ и альянсом — Джабаров

    Оксана Лавнюженко

    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае конфликта между Россией и НАТО Финляндия станет потенциальным объектом ответного удара. Об этом написала «Политика сегодня».

    Джабаров добавил, что власти Хельсинки не выиграют ничего в случае замораживания отношений с Россией.

    «Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией», — отметил он.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки замораживает отношения с Москвой. Причиной послужила специальная операция, проводимая Россией на Украине.