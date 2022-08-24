Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в случае конфликта между Россией и НАТО Финляндия станет потенциальным объектом ответного удара. Об этом написала «Политика сегодня».

Джабаров добавил, что власти Хельсинки не выиграют ничего в случае замораживания отношений с Россией.

«Что выиграет Финляндия от замораживания контактов с Россией? Ничего. Более того, приняв решение о вступлении в НАТО, Хельсинки становится потенциальным объектом ответного удара, в случае военного конфликта блока НАТО с Россией», — отметил он.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки замораживает отношения с Москвой. Причиной послужила специальная операция, проводимая Россией на Украине.