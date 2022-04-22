Финляндия в ближайшие недели подаст заявку на вступление в НАТО

Финляндия планирует подать заявку на вступление в НАТО. Пакет документов страна отправит в ближайшие недели, сообщила газета Helsingin Sanomat.

Сроки озвучил зампред Комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя по итогам встречи финских политиков со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, министром иностранных дел Анн Линде и главой Минобороны Петером Хультквистом.

«Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте. Это означает, что страна отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели — весной», — уточнил Туомиоя.

Подача Финляндии заявки на членство в НАТО, по словам парламентария, является очевидной. Поэтому он счел важным сообщить об этом шведским коллегам.

Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо сказал, что страна дала четкий сигнал о желании идти в ногу с соседями.

Финские политики дали большое количество интервью шведским СМИ. Журналисты сделали вывод, что большинство в парламенте страны проголосует за вхождение в Североатлантический альянс. По данным газеты Aftonbladet, это сделают 180 из 200 депутатов.

Финляндия и Швеция, ранее не являвшиеся членами НАТО, заявили о намерении присоединиться к блоку вскоре после начала спецоперации России на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае вступления в альянс страны потеряют часть своего суверенитета.