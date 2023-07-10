Мир 10 июля 2023, 01:04 Финляндия ужесточила ограничения на въезд для ряда россиян МИД Финляндии: Хельсинки с 10 июля ужесточили ограничения на въезд для ряда россиян РИА «Новости»

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Финляндия с полуночи понедельника, 10 июля, ужесточила въезд в страну российским бизнесменам, абитуриентам и владельцам недвижимости. Об этом сообщил МИД Финляндии, отметило РИА «Новости».

«Будут ужесточены ограничения для деловых путешественников, владельцев недвижимости и студентов <…> Новые ограничения вступят в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и будут действовать до дальнейшего уведомления», — указали во внешнеполитическом ведомстве страны.

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Путешественникам по бизнесу разрешат въезд только в Финляндию, возможности транзита в другие страны у них не будет. Также они будут указывать причину, по которой в стране необходимо их личное присутствие. Владельцы недвижимости также должны будут обосновать необходимость посещения Финляндии лично.

Студентам разрешат участвовать в образовательных программах, которые ведут к получению степени или квалификации. Также им будет доступно обучение в рамках получения квалификации (например, учеба по обмену). Посещение курсов введенные ограничения исключают.

Ранее финские СМИ со ссылкой на заявление директора сухопутного военного колледжа полковника Янне Мякитало сообщили, что россияне, ставшие владельцами недвижимости в Финляндии, представляют опасность для национальной безопасности страны.