Мир 08 июля 2023, 13:24 Финляндия удивилась закрытию Генерального консульства в Санкт-Петербурге Президент Финляндии Ниинисте назвал неожиданным закрытие генконсульства в Петербурге РИА «Новости»

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Решение России о высылке девяти сотрудников посольства в Финляндии в Москве стало закономерным шагом на действия скандинавской страны, выдворившей такое же количество российских дипломатов. Но закрытие Генерального консульства страны в Санкт-Петербурге оказалось неожиданным. Как сообщило издание Yle, такое заявление сделал финский президент Саули Ниинисте.

Он подчеркнул, что не может назвать решение России контрмерой, и добавил, что это абсолютно новая страница в истории взаимоотношения двух стран.

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«Мы знали, что у многих других стран был подобный опыт, поэтому сам по себе такой „сюрприз“ не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, это удивительно», — заявил Ниинисте.

Президент не стал отвечать на вопрос об ответных мерах на закрытие консульства в Санкт-Петербурге. Также он не стал комментировать свое сообщение в Twitter с упоминанием дипмиссии России в Турку, подчеркнув, что пока решение не проработано.

Министерство иностранных дел России объявило послу Финляндии Антти Хелантеря о закрытии с 1 октября Генерального консульства страны в Санкт-Петербурге и немедленной высылке девяти дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что это ответные меры, принятые на недружественные шаги соседней страны.