Финляндия собралась закрыть небо для российских самолетов

Финляндия закроет воздушное пространство для авиаперевозчиков России. Об этом заявил в Twitter министр транспорта этой страны Тимо Харакка.

«Финляндия готовится закрыть воздушное пространство для российского воздушного движения», — написал министр.

Ранее о планах стран ЕС закрыть небо для российских самолетов сообщил немецкий телеканал ARD.

На сегодняшний день полеты для России закрыли Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша и Болгария. Росавиация сегодня сообщила, что РФ в качестве ответной меры закрывает свое воздушное пространство для авиакомпаний из Эстонии, Литвы, Латвии и Словении.

Также сегодня глава Еврокомиссии объявила о новых санкциях против России. В частности, речь идет об отключениях нескольких уже попавших под ограничения российских банков от системы SWIFT. Об этом заявили также и в правительстве ФРГ.