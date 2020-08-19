Финляндия снова закроет границу для 10 стран из-за коронавируса

Власти Финляндии решили опять закрыть границу для 10 стран из-за усложнившейся эпидемической ситуации. Согласно местным санитарным требованиям, число выявленных случаев COVID-19 не должно превышать восьми на 100 тысяч человек в течение 14 дней.

«Будет восстановлен внутренний пограничный контроль для движения между Финляндией и Исландией, Грецией, Мальтой, Германией, Норвегией и Данией», — приводит РИА «Новости» текст сообщения правительства Финляндии.

Ограничения, которые вступят в силу 24 августа, коснутся также Ирландии, Кипра, Сан-Марино и Японии. Граница останется закрытой также для Италии, Литвы, Словакии и Эстонии.

Всего финские медики за время пандемии выявили 7776 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 334 человека. По последним данным, в мире выявили более 22 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стали 781 366 пациентов.