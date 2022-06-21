Финляндия с 1 июля снимет ограничения на визы для россиян

Посольство Финляндии в России с 1 июля снимет ограничения на визы для россиян в связи с полной отменой ограничений, связанных с коронавирусной обстановкой. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства.

«Также Финляндия снимает ограничения на прием визовых заявлений с 1 июля. Прием заявлений осуществляется только по предварительной записи», — говорится в заявлении посольства.

Дипмиссия подчеркнула, что тестирование на коронавирус больше не будет проводиться в местах пересечения границы.

Помимо этого, посольство уточнило, что порядок рассмотрения заявлений на выдачу виз рассмотрят согласно Визовому кодексу Евросоюза.

Между Россией и ЕС действует соглашение по упрощенному рассмотрению виз, однако после введения санкционных ограничений применение ряда его положений временно приостановлено.