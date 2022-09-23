Финляндия решила ограничить въезд для россиян | 360°

Мир 23 сентября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Финляндия решила ограничить въезд для россиян Власти Финляндии сообщили о решении ограничить въезд россиян в страну Dim Hou / Unsplash.com

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Власти Финляндии сообщили, что приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда для россиян. На сайте президента республики отметили, что введут меры из-за объявленной в России частичной мобилизации.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — заявили в канцелярии президента республики. Там не уточнили, когда решение вступит в силу.

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Ранее власти Латвии сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые уклоняются от частичной мобилизации. По словам главы МИД страны Эдгарса Ринкевичса, республика не изменит введенные 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

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В начале сентября финляндские пограничники отобрали у двух россиянок шенгенские визы. Это случилось, когда туристы пытались въехать на территорию Финляндии.

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