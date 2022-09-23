Финляндия решила ограничить въезд для россиян | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Мир

23 сентября 2022, 18:40

Финляндия решила ограничить въезд для россиян

Власти Финляндии сообщили о решении ограничить въезд россиян в страну

Читать 360tv в

Власти Финляндии сообщили, что приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда для россиян. На сайте президента республики отметили, что введут меры из-за объявленной в России частичной мобилизации.

«В пятницу, 23 сентября, президент республики и комитет Совета министров по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение о значительном ограничении въезда российских граждан и выдачи виз на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии», — заявили в канцелярии президента республики. Там не уточнили, когда решение вступит в силу.

Реклама

Ранее власти Латвии сообщили, что не будут выдавать гуманитарные визы россиянам, которые уклоняются от частичной мобилизации. По словам главы МИД страны Эдгарса Ринкевичса, республика не изменит введенные 19 сентября ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами.

Реклама

В начале сентября финляндские пограничники отобрали у двух россиянок шенгенские визы. Это случилось, когда туристы пытались въехать на территорию Финляндии.

Финляндия

Визы

Запреты

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама