Финляндия задумалась ограничить возможность поездок для россиян | 360°

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Финляндия задумалась ограничить возможность поездок для россиян

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Власти Финляндии рассматривают возможность ограничения пересечения границы гражданами России. Об этом сообщила государственная финская телерадиокомпания Yle.

«Власти сейчас серьезно рассматривают вопрос о том, следует ли ужесточить оценку безопасности, связанную с россиянами, приезжающими в Финляндию в связи с объявленной Россией частичной мобилизацией. Если ситуация, по оценкам, ухудшится, то будут открыты новые пути, например для ограничения пересечения границы из России в Финляндию», — сказано в сообщении.

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Согласно статье 16 закона о пограничной охране страна может закрыть пункт пересечения границы или ограничить движения по пересечению границы на определенный или неопределенный период, если закрытие или ограничение необходимо для национальной безопасности.

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Ранее финские СМИ сообщали, что страна не желает быть транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими странами. Об этом заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Финляндия

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