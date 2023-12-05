Мир 05 декабря 2023, 10:59 Финляндия развернет производство снарядов для ВСУ Iltalehti: Финляндия начнет производство артиллерийских снарядов для Украины U.S. Department of Defense

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Власти Финляндии инициируют запуск производства снарядов для украинских военных. Об этом газете IltaLehti сообщил министр обороны республики Антти Хяккянен.

«Изготовление снарядов для артиллерии на нужды Украины скоро начнется в Финляндии. Этот вопрос поднимали на встрече с союзниками, где обсуждали вопрос об увеличении поставок для ВСУ», — сказал он.

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Глава ведомства отметил, что финальное решение по запуску производства примут до конца декабря. Стоимость производства составит несколько десятков миллионов долларов, уточнил RT.

Ранее стало известно, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный запросил у США 17 миллионов снарядов для ВСУ, а также новое вооружение для войск на общую сумму 400 миллиардов долларов. По данным СМИ, такой «аппетит» серьезно удивил американскую сторону.

При этом в Государственном департаменте США заявляли, что уже потратили 97% от всех выделенных средств на Украину.