Мир 28 февраля 2024, 22:06 Финляндия разрешила Украине бить по России Yle: Финляндия допустила обстрелы ВСУ российских объектов из своего оружия РИА «Новости»

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Власти Финляндии не ограничивали географию использования оружия, которое отправляют на Украину в рамках пакетов военной помощи, его можно использовать для атак по российским объектам. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Председатель парламентского комитета по обороне Юкка Копра рассказал изданию, что Финляндия таких ограничений не устанавливала.

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«Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле», — отметил он.

По словам министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, ограничения на применение оружия установили страны, которые предоставили Украине системы вооружения большой дальности. Такое оружие финские власти не поставляли ВСУ.

Президент Финляндии Саули Ниинисте ранее заявил, что финских военных не увидят в зоне украинского конфликта. Аналогичную позицию также выразил премьер Германии Олаф Шольц. Они раскритиковали заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной переброске солдат НАТО на Украину.