Финляндия разместит истребители F-35 рядом с резиденцией Санта-Клауса

Финляндия решила разместить первую группу американских истребителей F-35 на севере страны. Авиабаза находится недалеко от резиденции Санта-Клауса, сообщили финские ВВС.

Истребители пятого поколения планируют разместить на авиабазе в районе города Рованиеми. Она располагается на линии Северного полярного круга. Расстояние от авиабазы до города составляет семь километров. В Рованиеми находится деревня Санта-Клауса.

В декабре 2021 года власти Финляндии заявили о намерении приобрести у американцев 64 истребителя F-35. Эти самолеты заменят устаревшие F/A-18. Первую партию Финляндия получит в 2026 году. Первую партию отправят на север страны, а последующие размесят на южных территориях.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил решение парламента о вступлении страны в НАТО. Финляндия и Швеция подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу 18 мая. Обращения рассмотрит совет НАТО, но ратифицировать документы должны все члены альянса. Против вступления Финляндии и Швеции уже высказались турецкие власти.