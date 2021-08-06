Финляндия продлила ограничение на въезд из России

Правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд из России до 22 августа. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Причиной стало распространения коронавируса. Власти страны запретили гражданам Евросоюза использовать государство в качестве транзитной зоны. Исключение сделали только для воздушных границ. Въезд в страну разрешен только в экстренных случаях, их необходимо подтверждать документально.