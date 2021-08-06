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    06 августа 2021, 13:47

    Финляндия продлила ограничение на въезд из России

    Дарья Морозова

    Правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд из России до 22 августа. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

    Причиной стало распространения коронавируса. Власти страны запретили гражданам Евросоюза использовать государство в качестве транзитной зоны. Исключение сделали только для воздушных границ.

    Въезд в страну разрешен только в экстренных случаях, их необходимо подтверждать документально.