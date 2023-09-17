Мир 17 сентября 2023, 19:43 Финляндия призвала поддерживать отношения с Россией Президент Финляндии Ниинисте: Западу нужно сохранить отношения с Россией РИА «Новости»

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Западным странам нужно найти способ поддерживать отношения с Россией. Об этом президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в интервью The New York Times.

«Я не имею в виду какую-то большую дружбу, но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», — сказал он.

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Финский лидер выразил уверенность, что после окончания украинского конфликта доверие станет одной из ключевых гарантий безопасности при взаимодействии с Россией.

В то же время Ниинисте призвал глав государств, которые отправляют на Украину вооружения, учитывать риск эскалации кризиса и начала третьей мировой войны. По его словам, вероятность применения ядерного оружия остается огромной.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад не сможет одолеть Россию на поле боя. Он рекомендовал сторонам конфликта прийти к мирному решению конфликта на Украине.

Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась ее союзником, несмотря на внешнеполитическое давление.